Nathalie Arthaud : "Nous avons été complémentaires avec Philippe Poutou"

et Claire Gaveau

publié le 14/04/2017 à 08:27

Sur l'extrême gauche de l'échiquier politique, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou se distinguent largement des autres candidats. Salariés dans la vie de tous les jours, ils portent tous les deux un programme où les travailleurs sont au cœur de leurs préoccupations.



Et s'ils ont chacun leur programme, les deux candidats ont pourtant certaines convergences politiques. "Je me suis retrouvée dans sa sortie sur l'immunité ouvrière, je partage beaucoup de choses dans ce débat. Je crois que nous avons été complémentaires", a lancé la candidate Lutte ouvrière, interrogée sur RTL sur les coups d'éclat de Philippe Poutou lors du débat télévisuel.

Un compliment assez rare alors qu'elle se montre particulièrement acerbe lorsqu'il s'agit des autres candidats à l'élection présidentielle. Pour Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon est un "nouveau marchand d'illusion" malgré son lien avec le Parti communiste. "Il n'est pas communiste, il a l'appui du PCF", tempère-t-elle. Avant de poursuivre : "Vous savez, on a eu Mitterrand, Jospin, Hollande qui ont suscité l'espoir. À chaque campagne on a des illusions, mais nous disons attention. La gauche redécouvre à chaque fois le mur de l'argent".