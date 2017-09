publié le 03/09/2017 à 15:40

Le CDI de chantier sera-t-il bientôt étendu à d'autre secteurs ? C'est en tout ce pour quoi plaide Muriel Pénicaud alors que ces contrats de chantier permettent à un chef d’entreprise d’employer un salarié pour toute la durée d’un chantier avant de pouvoir le licencier à la fin de la mission. Si ce type de contrat est majoritairement employé dans le bâtiment, le gouvernement envisage de le développer dans l'informatique ou encore dans l'aéronautique. Mais peut-on réellement comparer un CDI de chantier à un CDI "classique" ? "Cela ne vaut pas un CDI, c'est un CDI", lance-t-elle.



"Vous avez tous les avantages du CDI", assure-t-elle prenant notamment l'exemple des banques sur d'éventuels prêts immobiliers. "Aujourd’hui, la quasi totalité des banques, s’il y a des exceptions on verra avec elles pour le régler, considèrent que c’est un CDI", développe Muriel Pénicaud, qui a toutefois reconnu que le CDI de chantier ne permettait pas aux salariés de bénéficier des avantages de la prime de précarité, versée à la fin d'un CDD.



Selon la ministre du Travail, ces CDI de chantiers de chantier ne sont pas un problème. "Un des drames français, c'est le recours permanent à trop de CDD ou d'interim. On a 85% des emplois à durée indéterminée, c'est la norme et cela restera la norme", assure-t-elle. Avant de conclure : "On veut permettre aux salariés de pouvoir avoir un contrat à durée indéterminée qui va durer plusieurs années, et bien sûr c’est encadré, donc au lieu d'en détailler les dispositions dans la loi, on va le faire dans la branche parce que ce n’est pas la même chose dans l’informatique, l’aéronautique. S’ils ne se mettent pas d’accord, la loi actuelle s’applique."