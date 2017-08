publié le 14/08/2017 à 09:12

"Je pense qu'il faut être motivés plutôt que différents". Patrick Mignola, député de la 4ème circonscription de Savoie, est revenu lundi matin sur l'action du MoDem au côté de la République en Marche (REM). Car si le parti de la majorité n'a pas numériquement besoin du centre pour voter les lois - il dispose d'une large majorité - Patrick Mignola assure que le Modem aura un rôle important à jouer lors du vote des réformes constitutionnelles. "Il faudra une majorité des trois cinquièmes, rappelle-t-il. On aura besoin de nous à ce moment-là".



En accord avec les décisions de la majorité, "le Modem est là pour rappeler le cap" de la politique gouvernementale, poursuit Patrick Mignola qui se dit heureux de faire office de "porte-parole" de REM. "Pourquoi il faudrait être différent ?" interroge-t-il. Il faut d’abord être loyal à la majorité, on a et une responsabilité immense : c’est de transformer et de moderniser ce pays."

Un rôle de "barycentre"

Selon le député savoyard, le Modem doit également jouer le rôle du "barycentre" de l'Assemblée nationale, et travailler à rassembler "le centre droit et le centre gauche" à l'Assemblée nationale. Car REM est selon Patrick Mignola partagé entre "les gens qui viennent de la gauche" qui souhaiteraient que REM "retourne à gauche", et les personnes "de centre droit" qui "voudraient un parti néolibéral demain". Au milieu de tout cela, "le centre doit tenir cette promesse de faire travailler des gens différents ensemble", résume-t-il.