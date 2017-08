Ménard taclé par les cadres du FN après ses propos sur Marine Le Pen

publié le 26/08/2017 à 08:00

Le divorce est-il annoncé entre Robert Ménard et les cadres du Front national ? Les réactions pleuvent après la lettre ouverte du maire de Béziers du 23 août, dans laquelle il s'en prend à la stratégie du Front national et à ses principales figures.



Publiée dans Le Figaro, cette lettre vise particulièrement Marine Le Pen. "Si Marine Le Pen a su sortir le FN de l’attitude uniquement protestataire où le cantonnait son père, est-elle aujourd’hui en position de le porter au pouvoir ?" interroge-t-il. Autre victime de son courroux, le vice-président Florian Philippot, qu'il accuse d'être "plus soucieux de son avenir que de celui de son parti", notamment concernant les alliances politiques.

Sur France 2 mercredi 23 août, la réaction de Florian Philippot ne s'est pas fait attendre : "Sur le fond, je suis à l'inverse de lui. Lui a toujours une vision assez rabougrie, fermée, rétrograde des choses. Il nous parle d'union des droites... Ça, c'était le Front il y a 25 ans. On ne va pas faire l'union des droites avec des gens qui nous ont trahis méthodiquement quand ils sont arrivés au pouvoir (...) et qui par ailleurs sur les positions économiques et européennes sont aux antipodes des nôtres."



Sur Twitter, d'autres élus Front national se sont également opposés au maire de Béziers, comme le sénateur David Rachline, qui se dit "curieux" de savoir comment Ménard aurait pu gagner son élection sans le parti frontiste. Le vice-président du FN, Louis Alliot, a, pour sa part, estimé que "vouloir construire et rénover en critiquant est méprisant et contre-productif".

2/2 Il ne peut pas dire "il n'y a que Beziers qui m'intéresse", soutenu par le FN et systématiquement le critiquer d'une manière inamicale. — Louis Aliot (@louis_aliot) 23 août 2017

Je serais curieux de savoir comment Ménard aurait gagné à Béziers sans le soutien de l'inefficace FN et de l'incompétente MLP... Chiche ? — David Rachline (@david_rachline) 23 août 2017