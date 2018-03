publié le 12/03/2018 à 13:17

Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, est arrivée à Mayotte ce lundi. Le 101e département français fait face à des manifestations et des blocages contre l'insécurité et l'immigration depuis trois semaines. La rentrée scolaire n'a eu lieu que dans certains établissements, le port principal de l'île était bloqué hier et la circulation est compliquée par les barrages.



À son arrivée, la ministre a été huée par plusieurs manifestants. Malgré tout, elle a tenté de dialoguer via un mégaphone, mais face à une situation très tendue, elle n'a réussi à s'adresser qu'à quelques personnes de façon isolée. Annick Girardin a affirmé être venue avec des mesures concrètes, une promesse que les Mahorais vont scruter avec attention.

L'un des manifestants s'est adressé à la ministre : "Madame, vous nous avez abandonnés. Moi j'ai toujours été Français, je me suis toujours senti Français, mais votre gouvernement et le précédent, nous ont abandonnés", a rapporté le journaliste de Mayotte Hebdo Cyril Castelliti.

