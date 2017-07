publié le 05/07/2017 à 19:50

Simone Veil au Panthéon, un choix chargé en symboles. Lors de l'hommage officiel rendu à l'ancienne ministre, mercredi 5 juillet, Emmanuel Macron a annoncé que l'ancienne ministre reposerait avec son époux au sein du monument. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, salue cette décision. "La République doit à Simone Veil une forme de reconnaissance éternelle", dit-elle au micro de RTL.



Marlène Schiappa espère que la France saisira cette panthéonisation pour renforcer son "travail de féminisation" dans la société. "Je rappelle qu'en France, seules 15 à 17% des rues portent un nom de femmes. Et lorsque les rues ont un nom de femmes, elles sont très souvent accompagnées d'un homme comme Pierre et Marie Curie ou Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. On a plus de noms de rues en France qui portent des noms d'objets ou de lieux que de noms de femmes, par exemple".

Elle espère ainsi passer de "l'ère d'une dizaine d'années basée sur la conquête des droits des femmes" à une nouvelle ère portée sur "l'égalité" entre les sexes. "C'est-à-dire que les droits que l'on a conquis dans la loi doivent maintenant se transcrire dans la vie quotidienne", plaide-t-elle.



"Il y a quinze lois qui se sont succédées sur l'égalité professionnelle.En revanche, il y a encore 12 à 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, constate Marlène Schiappa. La loi est nécessaire mais n'est pas suffisante. C'est un combat culturel que nous avons à mener".