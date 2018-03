Carlos Tavares est l'invité de RTL

publié le 01/03/2018 à 06:50

PSA révèle ses résultats annuels ce 1er mars. Seront-ils porteurs d'une bonne nouvelle pour le constructeur français ? Le groupe est-il définitivement sorti de l'ornière ? Son patron, Carlos Tavares, les commentera sur RTL au micro d'Élisabeth Marctichoux dès 7h45 ce jeudi.



Si PSA n’est plus menacé, le constructeur automobile reste fragile, comme en témoignent ses mésaventures en Chine. Carlos Tavares rêvait en effet d’y vendre un million de voitures. Sans succès. Les ventes en Chine, déjà en recul de 16% en 2016, s’afficheront en baisse de 37% pour 2017. L’an dernier, le groupe tricolore n’y a écoulé que 387.000 véhicules. Deux fois moins qu’en 2015, année du grand retour de la marque.



L’âpreté de la concurrence, le dynamisme des compétiteurs et l’inadéquation de l’offre aussi, bloquent le compteur de PSA. Et même si les quelques signes positifs qui apparaissent se confirment, les automobilistes chinois ne signeront au mieux que 500.000 bons d’achat cette année. Aucun grand constructeur ne peut faire l’impasse sur l’Extrême-Orient. La Chine et plus largement l’Asie, même si elles sont encore rebelles aux productions de PSA, sont un horizon indépassable. Cette zone est tout simplement le principal marché de la planète.

