publié le 01/06/2017 à 16:00

La commune de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, est le théâtre d'une âpre bataille qui morcelle un peu plus le clan Le Pen. Dans des terres symboliques pour l'extrême droite, David Rachline et Jean-Marie Le Pen sont venus mercredi 31 mai soutenir chacun leur candidat pour les élections législatives dans la 12e circonscription du département, Jean-Lin Lacapelle, investi par le Front national (FN), et l'ancien pilote Jacques Clostermann, sous l'étiquette de L'union des patriotes.



Le président d'honneur du Front national a tenu meeting dans une salle clairsemée, signe que le vieux leader n'attire plus les foules sur des terres pourtant acquises au FN. "Jean-Marie Le Pen, c'est le passé, c'est l'histoire, c'est terminé", a d'ailleurs raillé Jean-Lin Lacapelle, qui ne souhaite pas commenter "la candidature des frustrations ou aigreurs des uns et des autres".

155 investitures dissidentes

Une pique sur laquelle le "Menhir" ne s'est pas étendu, attaquant mollement le parti et sa dirigeante, qui n'est autre que sa fille Marine. "Elle a nommé un certain nombre de gens de son entourage dans des circonscriptions qui lui paraissaient favorables", a-t-il analysé. Le candidat dissident Jacques Clostermann dénonce quant à lui le parachutage de son adversaire frontiste, élu au Conseil régional d'Île-de-France.

L'ancien directeur commercial chez L'Oréal en est persuadé : les électeurs ont été déçus par la campagne de Marine Le Pen. Mais il l'assure : "Je n'essaye pas de les rallier, je pense qu'ils viennent d'eux-mêmes d'ailleurs. Il y a un mouvement". Une chose est sûre, Jean-Marie Le Pen et les 155 candidats qu'il soutient restent un sérieux caillou dans la chaussure du Front national.