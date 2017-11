et Marie-Pierre Haddad

19/11/2017

David Rachline, à la tête du pôle communication du Front national, a donné une interview à la revue identitaire Réfléchir et agir, qui vend aussi sur son site des exemplaires de la revue nazie Signal. Le dernier numéro de cette revue est intitulé Le Front national peut-il prendre le pouvoir ?



Invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Marine Le Pen assure "ne pas être au courant de cette affaire, mais s'il a donné cette interview je pense qu'il ne savait pas la nature de ce journal. Est-ce que l'on peut arrêter ce type de procès permanent, en demandant des condamnations sur des éléments que l'on n'a pas ?".

À la question "vous, vous ne l'aurez pas faite cette interview ?", Marine Le Pen assure : "Non, bien sûr que non". La présidente du Front national ajoute que "beaucoup de responsables politiques peuvent être ainsi attrapés sur la base d'un faux procès (...) Monsieur Estrosi avait été victime du terroriste de Nice, qui avait fait la semaine précédente un selfie avec lui. Est-ce que l'on peut condamner Monsieur Estrosi. Est-ce que l'on peut refaire un peu de politique et arrêter des polémiques que je considère comme stériles".

