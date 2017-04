et Loïc Farge

publié le 07/04/2017 à 07:23

Emmanuel Macron montre ses muscles sans en avoir l'air sur la question des investitures pour les législatives. Jeudi 6 mars au soir, ceux qui ont regardé L'Émission politique sur France 2 ont peut-être vu le candidat d'"En Marche !" présenter les tout premiers candidats officiels de son mouvement en vue du scrutin de juin prochain, qui étaient symboliquement installés derrière lui dans le public.



Ils sont quatorze à avoir été déjà investis et présentés, sur les 577 investitures prévues. Quatorze choix qui ne doivent rien au hasard. On trouve notamment Mounir Mahjoubi, l'ancien président du Conseil national du numérique, dans la circonscription d'un certain Jean-Christophe Cambadélis. Le patron du Parti socialiste qui, quelques heures avant cette annonce, expliquait ses mesures de rétorsion à l'encontre des soutiens d'Emmanuel Macron.

Au cas où le message ne serait pas passé, on notera aussi l'investiture en Haute-Garonne d'une jeune journaliste, Sandrine Morch. Elle se présente dans la circonscription de Christophe Borgel, le bras-droit de Jean-Christophe Cambadélis et fin connaisseur de la carte électorale au PS.

