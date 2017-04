publié le 17/04/2017 à 12:00

Marine Le Pen entre dans la dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle. En stagnation, voire en léger recul, et talonnée par Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, Marine Le Pen cherche à recréer une dynamique porteuse. Ce "message de rassemblement" sonne comme une réponse indirecte à Marine Le Pen, qui a délivré un de ses discours les plus durs samedi à Perpignan.



"Avec Emmanuel Macron, ce sera l'islamisme en marche, le communautarisme en marche !", a lancé la candidate Front national, qui doit grimper dans la soirée à la tribune du Zénith de Paris (6.000 places environ). Sa réunion pourrait être perturbée par des collectifs qui ont dit prévoir plusieurs "actions" avant le meeting. Marine Le Pen, qui voit revenir dans le rétroviseur Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, doit retrouver de l'élan sur les cinq derniers jours de campagne, également marqués par une grande réunion publique au Dôme à Marseille mercredi.

Derrière, le candidat de la droite, François Fillon, croit toujours à une victoire "qui surprendra tout le microcosme". Il a largement occupé le terrain durant le week-end pascal en s'adressant à l'électorat catholique et s'est rendu samedi au Puy-en-Velay (Haute-Loire). François Fillon réunit ses soutiens à Nice, où il sera épaulé par le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, et le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti.



Marine Le Pen est l'invitée de #RTLMatin. Elle répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux dès 7h40. Un interview à suivre sur RTL et en direct vidéo sur RTL.fr