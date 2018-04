publié le 10/04/2018 à 05:28

La Hongrie donne de l'espoir au Front national, qui se félicite de la victoire aux législatives du dirigeant national-conservateur Viktor Orban. "Alors que les formations de centre gauche sont complètement défaites, les défenseurs de l'identité hongroise et de la protection des frontières remportent, comme en Autriche et en République tchèque récemment, une victoire politique spectaculaire", s'est félicité dans un communiqué Nicolas Bay, qui est également le coprésident du groupe d'extrême droite Europe des nations et des libertés (ENL) au parlement européen.



"Le peuple hongrois a montré qu'il ne voulait pas être livré à une immigration massive synonyme d'insécurité et de rupture de l'unité nationale. Il aspire à la sécurité et à préserver sa culture, face à une Union européenne qui impose aux nations européennes l'accueil forcé de migrants", a ajouté le dirigeant frontiste.

La présidente du FN Marine Le Pen avait salué sur Twitter dans la nuit la "grande et nette victoire de Viktor Orban". "L'inversion des valeurs et l'immigration de masse prônées par l'UE sont à nouveau rejetées", avait-elle ajouté. Au parlement européen, le FN fait partie du groupe ENL, tandis que le parti Fidesz de Viktor Orban est, lui, rattaché au Parti populaire européen (PPE), qui réunit les grands partis conservateurs comme Les Républicains en France ou la CDU en Allemagne.