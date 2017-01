Selon une information du "Figaro", le maire d'Évry, proche de Manuel Valls, réfléchit au lancement d'un mouvement avec une position "centrale mais pas centriste".

Crédit : CRÉDITERIC FEFERBERG / AFP Manuel Valls a voté à Évry, le 29 décembre 2017

par Marie-Pierre Haddad publié le 30/01/2017 à 11:54

La victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche et donc la défaite de Manuel Valls laissent les vallsistes orphelins, au lendemain du scrutin. Le maire d'Évry, Francis Chouat, pourrait envisager de créer un "mouvement satellitaire au Parti socialiste, pour continuer de faire vivre les idées de l'ancien premier ministre", selon une information du Figaro.



Il explique au quotidien que l'ancien premier ministre "aura toujours cette responsabilité de polariser le réformisme. Mais au-delà de lui, il y a tous ceux qui l'entourent. Et notre rôle est désormais de permettre que quelque chose se structure en son nom". Selon lui, "cette 'maison des réformistes' serait autre chose qu'un courant. On veut éviter de faire un mauvais remake du congrès de Reims post-2007, où tout le monde s'était déchiré. Cela pourrait se faire dans un arc assez large, avec la nécessite de pouvoir rassembler".



Ce mouvement aurait une position "centrale mais pas centriste". Le maire précise que Manuel Valls ne devrait pas y jouer de rôle pour l'instant. De son côté, l'ancien premier ministre a précisé qu'il resterait "quoi qu'il advienne ce militant infatigable d'une gauche qui, sans aucun sectarisme, sait relever les grands défis de notre temps". Et d'ajouter : "Une page se tourne, aussi pour moi. Cinq années s'achèvent. J'ai assumé la protection des Français comme ministre de l'Intérieur puis les responsabilités du gouvernement de la France. Servir mon pays, quel honneur, quelle fierté ! Chaque minute a compté et je ne l'oublierai jamais".