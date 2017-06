Manuel Valls trouve que Jean-Luc Mélenchon est dangereux

et Elizabeth Martichoux

publié le 27/06/2017 à 09:11

La démonstration des deux gauches irréconciliables, par son théoricien. Scandalisé par une "partie de la gauche" qui "s'est perdue" en effectuant des "compromis et compromissions avec l'islam et l'islamisme", Manuel Valls s'alarme au micro de RTL dont il l'était l'invité mardi 27 juin : "On ouvre des portes à des personnes dangereuses, je crois, pour la République". Dans son viseur, notamment, Jean-Luc Mélenchon qu'il considère comme quelqu'un de dangereux. "Oui, je le crois", assure-t-il.



L'ancien premier ministre justifie son propos par "la violence politique" du leader de La France insoumise. Il lui reproche "les amalgames", les "accusations qu'il a portées vis-à-vis de Bernard Cazeneuve" au sujet de la mort de Rémi Fraisse ou encore par les "attaques" à son égard. Il s'insurge ainsi, en particulier dans le cadre de son élection contestée au second tour des législatives dans la 1re circonscription de l'Essonne, d'avoir été accusé de "tricherie, de racisme" et "d'être un ennemi de classe".



"Je suis prêt à tout supporter, mais qu'on m'accuse de racisme, d'islamophobie et de tricherie... Ça suffit ! C'est insupportable", s'emporte le député de l'Essonne, prêt à "attaquer devant les tribunaux" comme il l'avait fait savoir dans une publication Facebook. "Mais je souhaite, d'abord et avant tout, me défendre sur le plan politique", indique-t-il.