"Manuel Valls et François Hollande mènent l'un et l'autre une campagne", pour Alain Duhamel

et La rédaction numérique de RTL

publié le 31/10/2016 à 20:36

Manuel Valls s'essaye à un jeu d'équilibriste très délicat : se poser en alternative à François Hollande pour l'élection présidentielle sans trahir son président. L'élément déclencheur de cette nouvelle guerre froide entre les deux hommes à la tête de la France n'est autre que la parution de Un président ne devrait pas dire ça... démontre Alain Duhamel : "La publication de ce livre, ça a été une déflagration au sein de la gauche de gouvernement, mais ça a été l'ouverture d'un psychodrame entre l'Élysée et Matignon."



Depuis la sortie en librairie de l'ouvrage de Fabrice Lhomme et Gérard Davet, l'éditorialiste fait remarquer que Manuel Valls a employé des mots très durs à l'égard du président tels que "colère" ou "honte". "Quelque chose s'est rompu entre eux", fait remarquer Alain Duhamel. "On est au stade de la séparation de corps, c'est quelque chose qu'on voit de façon absolument rarissime dans l'histoire de la politique".

Une réminiscence du divorce entre François Mitterrand et Michel Rocard

Face la tension qui s'est installée au sein du couple de l'exécutif, l'éditorialiste fait un parallèle avec la fin de la pénible cohabitation entre François Mitterrand et son premier ministre Michel Rocard : "Maintenant on a deux candidats potentiels au sein du tandem de gouvernement, qui mènent tous les deux une campagne implicite".

Il note que le chef du gouvernement a par exemple changé sa façon de s'adresser aux autres partenaires de gauche. "Le président de la République continue de creuser son sillon matin, midi et soir", poursuit Alain Duhamel. "La question est de savoir s'ils tiendront encore comme ça pendant cinq semaines".