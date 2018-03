publié le 31/10/2016 à 09:17

Mercredi 2 novembre, François Hollande devait renouer avec une vieille habitude : inviter une dizaine de députés et de sénateurs socialistes pour échanger avec eux autour d'un verre à l'Élysée. Depuis quinze jours, il faut dire que beaucoup de ses proches l'implorent de parler à ses troupes pour dissiper le malaise. Manque de chance : la séance de calinothérapie a dû être annulée au motif d'un problème d'agenda. "Le rendez-vous est remis à plus tard", assure un conseiller du Président, sans donner de date pour autant.



On notera qu'on ne trouve toujours pas d'émission de télévision à l'agenda de François Hollande non plus. Ils sont nombreux pourtant dans son entourage à le presser de s'expliquer aussi devant les Français. Il faut croire que ses proches ont du mal à se faire entendre ces jours-ci.