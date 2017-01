ÉDITO - Le leader d'"En Marche !", candidat à la présidentielle, vient d'enregistrer les soutiens de dernière heure d'Alain Minc et de Bernard Kouchner. Vraiment une bonne chose ?

par Pascal Praud , Loïc Farge publié le 25/01/2017 à 10:53

"Macron est fichu !", tonne d'entrée Pascal Praud. "Alain Minc est le chat noir des boules de cristal : il avait misé sur Alain Juppé, il est le grand gourou qui, parfois (pas toujours, souvent), se trompe", rappelle-t-il. "Avec Jacques Attali, également pro-Macron, ils sont les Plic et Ploc de la prévision aventureuse. Car voyez-vous, l'intelligence n'exclut pas l'erreur", raille le journaliste.



"Quant à Bernard Kouchner, mitterrandien sous Mitterrand, sarkozyste sous Sarkozy, il travaille son macronisme sous Macron", décrypte-t-il. Dans Le Parisien (daté 24 janvier), l'ancien ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy estimait qu'Emmanuel Macron "fait naître l'espoir" car il est "l'homme qui ne s'arrête pas au clivage droite-gauche".



"Ces ralliements illustrent combien Macron séduit tous azimuts et attire les contraires", poursuit Pascal Praud. "Normal ! Macron, personnalité hermaphrodite de la vie politique, le cœur à gauche, le portefeuilles à droite, la tête ailleurs et les jambes en marche, cultive l'équivoque", analyse-t-il.



"Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup : dixit Martine Aubry. En attendant le loup, il va peut-être manger tout le monde", conclut le journaliste.