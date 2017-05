Macron président : les Vigny satisfaits de la composition du gouvernement

et Alice Moreno

publié le 21/05/2017 à 08:37

"C'est quand même le show médiatique." Les Vigny, famille de gauche, commentent l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la République au soir du 7 mai, et ses premiers jours à l'Élysée. "J'ai trouvé que ça avait de la tenue. Les moments où j'ai entendu Macron s'exprimer, c'était à la fois ferme mais pas trop, c'est un bon exercice", estime Danièle, la grand-mère. "Après, tout ça, c'est de la comm, ça ne dit pas du tout comment il va se conduire en tant que président" ajoute Juliette, sa petite-fille, étudiante en sciences sociales.



La nomination d'Édouard Philippe, homme politique de droite, juppéiste, n'a pas enthousiasmé au plus haut point la famille Vigny, qui toutefois relativise. "Macron ne s'est pas caché de ça pendant sa campagne, tout son volet économique est plutôt de droite entre guillemets, rappelle sa mère, Laurence, 46 ans. Il est assez jeune aussi, je trouve ça plutôt bien. C'est pas un poids lourds, c'est pas un dinosaure, ça renouvelle aussi", estime-t-elle. J'aurais largement préféré que ce soit un Premier ministre de gauche. Après, je m'attendais à ce que ce soit quelqu'un des Républicains", nuance Juliette.

Juliette soutiendra à nouveau le PS aux législatives

Cette dernière se réjouit de la présence de Nicolas Hulot au sein du gouvernement, au ministère de l'Écologie. "Le fait que ce soit une personnalité connue peut aider à promouvoir l'écologie, c'est bien qu'il y ait un peu d'écologie people", analyse-t-elle dans un sourire. Sa maman approuve : "il faut qu'elle soit people, l'écologie, il ne faut pas que ce soit un groupuscule de gauche. Je me souviens avoir dit que l'écologie devait dépasser les clivages. Là je suis hyper contente parce que ça reflète ça", s'enthousiasme-t-elle.

Reste à savoir ce que Juliette, Laurence et Danièle vont voter aux législatives. Juliette en est sûre, elle va voter PS. "Ce n'est pas parce que tout le monde les lâche qu'il faut les lâcher", estime la jeune femme. Danièle, pour sa part, pense rester dans la continuité de son vote à la présidentielle et glisser un bulletin pour La République En Marche. "Même s'il n'a pas une majorité, je me dis que quelque part il y arrivera. Les intelligences de chacun, si elles sont écoutées, permettent d'avancer", conclut Laurence.