Il aura duré 155 jours. Bernard Cazeneuve a officiellement présenté à François Hollande, mercredi 10 mai dans la soirée, sa démission et celle de son gouvernement. Cette décision, attendue, survient quelques heures après la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel et à quatre jours de la passation de pouvoirs prévue dimanche 14 mai entre le président sortant François Hollande et le président élu Emmanuel Macron. Le décret relatif à la cessation des fonctions du gouvernement a été rédigé et sera publié au Journal officiel.



François Hollande a pris "acte" de cette démission qui s'inscrit dans la "tradition républicaine", comme il le précise lui-même. "Je vous demande d'expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau gouvernement", écrit le chef de l'État dans un courrier rendu public sur le compte Twitter de l'Élysée.

L'action de Bernard Cazeneuve, propulsé à la tête du gouvernement le 6 décembre 2016 après la démission de Manuel Valls, est saluée par François Hollande. "Je veux aussi souligner la part personnelle que vous avez prise dans les choix que j'ai eu à faire durant le quinquennat, notamment pour assurer la sécurité de notre pays", ajoute-t-il. L'ancien ministre de l'Intérieur a, de son côté, renouvelé l'expression de sa "gratitude" pour la "confiance" que le chef de l'État lui a accordée.

