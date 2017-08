publié le 08/08/2017 à 16:15

Emmanuel Macron envisagerait de revenir sur ses premiers mois à l'Élysée et ses futurs projets politiques à la rentrée, selon le quotidien Le Monde. Mais pas de conférence de presse au programme : comme à son habitude, la communication présidentielle utiliserait sa propre diffusion, sûrement via Facebook Live, l'outil de vidéo en direct.



Emmanuel Macron, qui n'a jamais autant chuté dans les sondages, semble vouloir réaffirmer une "communication directe". L'équipe du Président a misé depuis l'annonce de sa candidature sur les réseaux sociaux et sur "une communication beaucoup plus maîtrisée et aussi plus sobre" comme l'expliquait François De Rugy sur RTL en juillet dernier.

Selon l'équipe de communication du chef de l'État, ces Facebook lives organisés à chaque déplacement présidentiel peuvent totaliser jusqu'à "un million de vues".



Le live facebook au coeur de la campagne

Sur la page Facebook d'Emmanuel Macron les vidéos de live sont nombreuses, filmant les différentes rencontres présidentielles, de la visite d'une école primaire à la rencontre avec Donald Trump. Classées par sujets - G7, campagne, débat...- ces vidéos confirme la communication très "maîtrisée" du président.



La campagne présidentielle avait elle aussi été marquée par l'utilisation du live et du réseau social Facebook. Le "moment Whirlpool" avait ainsi été largement suivi, alors que le candidat Macron s'adressait aux ouvriers de l'usine le 26 avril. Il a été vu par plus de 660.000 internautes. Autre moment fort, la vidéo de la discussion téléphonique avec Barack Obama, qui a été vue 1,4 million de fois.

Dans la même logique, la République En Marche (REM) avait annoncé le 8 juillet dernier sa volonté de créer son propre média.



Pourtant, avec les récentes polémiques sur les APL ou le général De Villiers, la communication jusqu'ici verrouillée de Macron a opéré un virage, laissant place à des déclarations plus nombreuses des proches du président.