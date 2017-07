publié le 09/07/2017 à 13:44

Maître des horloges, Jupiter, multiplication des vidéos sur les réseaux sociaux... On ne compte plus les séquences au cours desquelles Emmanuel Macron manie l'art de la communication à la perfection depuis sa prise de fonction en mai dernier. Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI dimanche 9 juillet, François de Rugy estime que l'ancien ministre de l'Économie, qui a assisté aux premières loges à la décadence du mandat de François Hollande, a appris des échecs des précédents exécutifs.



"Il y a un travail de pédagogie à faire et ça a manqué dans les précédentes années avec d'autres responsables politiques avec d'autres mouvements politiques (...) Emmanuel Macron a tiré les leçons de ces exercices de la présidence de la République et il a décidé d'avoir une communication beaucoup plus maîtrisée et aussi plus sobre."

Et le président de l'Assemblée nationale de rentrer dans le détail. "On a eu avec Nicolas Sarkozy un président de la République qui parlait un peu à tort et à travers : il y avait une conférence de presse par jour, un discours ici, un discours là, des grandes annonces souvent non suivies d'effets (...) Ensuite, vous avez eu un président de la République avec François Hollande qui adorait les journalistes, les journalistes ont fait des livres avec lui. Et tout ça a débouché sur une abondance de commentaires. Le président de la République était parfois le premier commentateur de son action."