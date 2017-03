publié le 08/03/2017 à 13:58

Aurélie Filippetti a réagi à l’annonce, ce mercredi 8 mars, du soutien de Bertrand Delanoë à Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle. Elle a qualifié cette décision de "trahison" par rapport au "vote massif des électeurs de la primaire en faveur de Benoît Hamon". L'ancienne ministre a rappelé que 60% d’électeurs à Paris ont voté pour le candidat PS et que Bertrand Delanoë a été le maire de la capitale entre 2001 et 2014.



"C’est aussi une grande hypocrisie d’utiliser l’argument du Front national pour dire qu’il y a un péril fasciste en France et que face au Front national, il faut voter Emmanuel Macron", s’est indigné la porte-parole de Benoît Hamon.

Concernant le programme du candidat d'"En Marche", la députée de Meurthe-et-Moselle déclare : "Il ne rassemble personne, puisque Emmanuel Macron n’a jamais été élu", a-t-elle affirmé en mettant en avant le résultat électoral de Benoît Hamon, lors de la primaire. À la question "Benoit Hamon a-t-il un discours suffisamment rassembleur ?", Aurélie Filippetti accuse une partie de la Rue de Solférino de ne pas vouloir "passer la main". "On voit bien que ce sont des gens qui sont amenés dans les mois qui viennent à ne plus être dans la vie politique active. Ils sont déconnectés de la réalité de la France et ne se rendent plus compte de ce que veulent les Français", a t-elle poursuivi.