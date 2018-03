publié le 14/03/2018 à 07:54

Les retraités ont raison de dire qu'on leur demande souvent de mettre la main à la poche. Souvenez-vous : sous François Fillon, le gouvernement avait voté la fin progressive de la demi-part pour les veuves. Et puis sous le gouvernement Ayrault, les parents qui avaient élevé au moins trois enfants et qui bénéficiaient d'un petit bonus, ont vu ce petit bonus fiscalisé d'un coup.



Tout ça cumulé a fait que des dizaines de milliers de retraités "modestes" se sont retrouvés à payer des impôts alors qu'ils étaient non imposables.

Ils ont aussi le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors que le gouvernement leur annonçait cette hausse de la CSG de 1,7% pour les retraites supérieures à 1.200 euros, il annonçait dans le même temps la suppression de l'ISF pour les plus aisés.

Pas si mal lotis les retraités ? Dans les statistiques c'est vrai. Si on prend le niveau de vie moyen d'un retraité, il est plus élevé (6%) que le niveau de vie du reste de la population. Mais c'est une moyenne. La vérité, c'est que c'est beaucoup plus contrasté que cela.

Ni privilégiés, ni assistés

Le problème avec la CSG, c'est que le gouvernement a indiqué vouloir cibler les retraités "aisés". Mais c'est faux ! Je peux vous dire qu'il y a un nombre important de seniors qui ont fait la soupe à la grimace lorsqu'ils ont découvert que, même avec une retraite inférieure à 1.200 euros, ils allaient être ponctionnés.



J'ai cet exemple dans mon entourage. Madame perçoit 900 euros, et monsieur 1.400. Dans la réforme Macron, madame, avec sa "petite retraite", n'est pas exempte de la hausse de la CSG, parce que c'est le revenu du ménage qui est pris en compte. Sauf que le message qui est passé était d'épargner les moins bien lotis de nos aînés.



Par ailleurs, quand vous percevez 2.000 euros de retraite après avoir travaillé toute une vie, que vous habitez à la campagne, que vous avez des charges et que vous subissez, comme tout le monde, la hausse du gasoil, vous n'êtes vraiment ce qu'on appelle un privilégié. Et vous trouvez qu'elle vient bien tard la baisse de la taxe d'habitation, prévue en octobre.



Les seniors, pas qu'un poids pour la société

Emmanuel Macron doit-il revoir sa copie ? Vous savez, une députée proche de l'Élysée me disait récemment : "La croissance devrait nous permettre de retrouver des marges de manœuvre, et je suis sûre que Macron redistribuera en priorité en faveur des retraités".



Il le faudra. Car le Président a déjà perdu six points chez les seniors, alors que ce sont ceux qui ont le plus voté pour lui à la présidentielle et qui le soutiennent le plus dans son programme de réformes.





Et puis papy et mamie, ça compte. Ils gardent les petits-enfants, ils font du bénévolat, ils sont présents dans les associations, ils sont utiles dans la transmission. Ils ne sont pas qu'un poids pour la société !