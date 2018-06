publié le 26/06/2018 à 20:42

La question de l'immigration a été au centre de leur entretien, Emmanuel Macron comme le pape François ont l'un comme l'autre des responsabilités politiques et morales particulières. Ce qui est frappant, c'est la longueur tout à fait inhabituelle de l'entretien mais surtout la chaleur exubérante de leurs adieux. Rappel, selon le protocole, personne ne doit toucher le pape.



Il y a des sujets sur lesquels les deux hommes sont d'accord, comme sur l'Europe et la paix au Proche-orient. Mais il y a des thèmes sur lesquels ils ne peuvent pas être d'accord comme la PMA, et enfin les sujets sur lesquels ils peuvent discuter, notamment question sociale et immigration.

Le pape François a offert une médaille de Saint-Martin à Emmanuel Macron, le saint qui dans la Bible, coupe son manteau en deux pour l'offrir à un pauvre. C'est un sacré message de la part du souverain pontife.

Il faut noter que Emmanuel Macron a des positions différentes de ses prédécesseurs vis à vis des Catholiques. François Hollande, c'était la laïcité tranquille. Nicolas Sarkozy, la laïcité "positive". Avec Macron, c'est la laïcité ouverte. Il y était prédisposé, par son éducation, sa culture, son ouverture, comme c'était le cas des jésuites qu'il a beaucoup fréquenté. Mais aussi par Paul Paul Ricœur, le philosophe protestant. Il ne manque que le discours dans lequel le Président définira sa doctrine.



Cette position sur la religion pourrait séduire l'électorat catholique mais ce n'est pas acquis. Il faudra que Macron trouve une formule séduisante de la laïcité, voire qu'il invite le pape à une visite en France.