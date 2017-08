publié le 21/08/2017 à 08:34

Rentrée volcanique en vue. Le gouvernement s'apprête à réaliser les derniers ajustements sur les ordonnances de la loi Travail. La concertation entre d'ailleurs dans sa dernière ligne droite : les partenaires sociaux découvriront mardi 22 août les premiers arbitrages sur la réforme, qui doit entrer en vigueur à la fin du mois de septembre, selon le calendrier établi par le Premier ministre Édouard Philippe. Ce sera alors la fin de plusieurs mois de joutes verbales à l'Assemblée nationale, où les députés de La République en Marche ont été vertement critiqués pour leur discipline vis-à-vis de l'exécutif.



Aurore Bergé, porte-parole de la majorité parlementaire, répond à ses détracteurs considérant que ses collègues ne font que de la figuration. "C'est une rengaine qu'on entend depuis le début de la session parlementaire, de dire qu'on sert juste à appuyer sur des boutons. Je n'ai pas l'impression d'avoir des godillots aux pieds", estime l'élue des Yvelines.

Assurant qu'il y a bien eu "un débat" dans les deux chambres du Parlement, la députée souligne que ces discussions ont notamment débouché sur une augmentation des indemnités en cas de licenciement. "C'est une avancée qu'a permis l'Assemblée nationale et notre groupe majoritaire", soutient-elle.



Aurait-elle souhaité apporter un peu plus dans le cadre de ce débat ? "Je souhaite surtout qu'on aille vite et qu'on obtienne des résultats", rétorque Aurore Bergé dans des propos reprenant l'argumentaire régulièrement avancé par le gouvernement. "C'est la raison pour laquelle on a fait le choix de passer par des ordonnances, de manière à être rapide pour mettre en place des réformes qui sont essentielles".