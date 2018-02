Loi asile et immigration : Élise Fajgeles devrait être nommée rapporteure du projet

et Loïc Farge

publié le 14/02/2018 à 07:27

Le gouvernement essaie de préparer le terrain avant l'arrivée du projet de loi asile et immigration au printemps à l'Assemblée nationale. On savait déjà que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb recevait régulièrement des députés Place Bauveau pour pour faire la "pédagogie de son action".



Information RTL : la commission des Lois devrait annoncer ce mercredi 14 février la nomination de la députée La République En Marche Élise Fajgeles comme rapporteur de ce projet de loi qui suscite toujours autant de réticences dans les rangs de la majorité.

Si elle a défendu avec ferveur jusqu'à présent le texte du ministre de l'Intérieur, cette suppléante du porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux est issue, comme lui, du Parti socialiste. Contrairement à celle qui était le plus pressentie pour le poste, l'ex-juppéiste Marie Guévenoux. Très investie sur ce texte, elle jouait les intermédiaires entre le gouvernement et l'Assemblée.

C'est Marie Guévenoux, par exemple, qui avait tout de suite mis en garde Sonia Krimi, l'élue REM qui avait exprimé sa réserve en décembre dernier en s'adressant en séance à Gérard Collomb dans l'Hémicycle sur le fait que le débat devait avoir lieu à l'intérieur du groupe majoritaire. Un choix inattendu donc, qui s'explique, selon mes informations, par la volonté de l'exécutif d'envoyer "un signal" à l'aile gauche du parti.

Amendements à valeur symbolique

Il faut dire que le contexte s'est encore tendu à l'Assemblée, avec la décision d'une trentaine de députés de La République En Marche de déposer des amendements contre l'avis du gouvernement (c'est rare) à une proposition de loi qui doit être votée définitivement jeudi 15 février, et dont le but est de faciliter juridiquement le placement en rétention des demandeurs d'asile dits "dublinés" (ceux qui ont vocation à être renvoyés dans un autre pays européen).



Ces amendements à valeur symbolique - ils ne seront pas adoptés par la majorité, discipline de groupe oblige - visent à assouplir certaines dispositions concernant, par exemple, la possibilité de contester un transfert de centre rétention.



Une disposition adoptées par le Sénat de droite, et que le gouvernement, comme le rapporteur du texte, préconisent de maintenir en l'état. La raison invoquée : l'urgence d'offrir une base législative aux préfectures pour accélérer les reconduites à la frontière.