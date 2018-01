et Elizabeth Martichoux

publié le 17/01/2018 à 08:00

Emmanuel Macron s'est rendu à Calais, mardi 16 janvier. Une visite consacrée à la question migratoire, alors que Gérard Collomb défend en parallèle son projet de loi asile et immigration. Au lendemain de cette visite, Xavier Bertrand était l'invité de RTL. Pour le président de la région Hauts-de-France, la visite du chef de l'État n'a pas suffisamment abordé la question spécifique à Calais. "Oui, je suis déçu", a-t-il reconnu, regrettant que le chef de l'État n'ait pas davantage abordé les questions spécifiques à Calais.



"Il faut de nouveaux accords du Touquet", plaide Xavier Bertrand. Une revendication qui n'est pas nouvelle. "Ce que je demande au président de la République, qui n'en a pas parlé hier, c'est d'être beaucoup plus ferme avec les Anglais sur la renégociation des accords du Touquet (qui ont permis aux Britanniques de déplacer leur frontière à Calais en 2004, ndlr)".



L'ancien membre du parti Les Républicains estime néanmoins que que le projet de loi asile et immigration "va dans la bonne direction. Si j'étais parlementaire, je la voterais, parce qu'elle permettra plus d'efficacité et je pense qu'elle est plutôt équilibrée. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans le camp du Président que je dois m'interdire de reconnaître que cette loi va dans la bonne direction", a affirmé l'ancien ministre du Travail au micro de RTL.