"Un acheté, un gratuit", c'est fini. Le gouvernement veut limiter les promotions excessives. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, l'annonce dans Le Parisien à une semaine de la présentation de la loi Alimentation, issue des États généraux de l'Alimentation du second semestre 2017. Le texte sera présenté le 31 janvier en conseil des ministres. L'idée : redonner à tout le monde la notion de juste prix.



En clair, les promotions dans les grandes surfaces vont être limitées à trois produits pour le prix de deux, pas plus. La baisse ne pourra pas dépasser un tiers de la valeur du poulet ou de la cote de porc. Aujourd'hui, certaines enseignes cassent les prix toute l'année. Cela donne l'impression au consommateur que le prix en promo est le prix normal. Ce sera désormais plus compliqué.

La loi va aussi relever le seuil de revente a perte, en dessous duquel le magasin n'a pas le droit de vendre. Il y a aujourd'hui toute une catégorie de produits de grandes marques - Nutella, Coca-Cola - sur lesquels les enseignes font très peu de marges : elles vont devoir les augmenter. Elles devront en revanche baisser les marges qui sont aujourd'hui très fortes sur les produits agricoles, les fruits, les légumes et la viande.

Au moins 20% de bio dans les cantines en 2022

Enfin, le gouvernement veut développer le bio dans les cantines. Une idée pas toujours bien accueillie. En 2022, les cantines devront servir au moins 20% de bio et 30% de produits régionaux ou des labels (label rouge, AOC).



Le comité national des élus, consulté sur la loi, a d'ores et déjà dit qu'il y était défavorable. Il est impossible, pour eux, de trouver 20% de bio facilement. Ces mesures seraient hors de prix, estiment les élus, qui ont peu de chance d'être entendus. La loi sera votée par ordonnance.

Ces annonces interviennent alors qu'Emmanuel Macron présente aujourd'hui ses vœux au monde agricole. Le président est attendu de pied ferme par toute une profession, à l'image de Guillaume Darrouy, exploitant à Cadours en Haute-Garonne, qui manifestait le 24 janvier à Montauban.



"On en a marre d'entendre des discours politiques, qui nous disent que l'on va nous sauver. Maintenant, on veut des actes, mais pas dans dix ans. M. Macron, je vous en prie, j'en ai marre de voir des agriculteurs qui se suicident tous les deux jours. Je veux que les agriculteurs arrivent à manger de leur métier, ni plus ni moins."