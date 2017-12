et Vincent Parizot

publié le 22/12/2017

Le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a exclu vendredi 22 décembre toute démission du gouvernement. Jeudi 21 décembre, son absence avait été très remarquée lors de la clôture des États généraux de l'alimentation, auxquels il était très attaché. Pour autant, les conclusions de ces mois de débats ne sont pas à la hauteur de ce qu'il pouvait espérer.



"Il a eu raison de taper du poing sur la table", affirme Pascal Canfin, directeur général du WWF France et ancien ministre délégué au développement.

"Il y avait un décalage entre ce qui était sorti de six mois de consultation, de discussion, avec l'ensemble des acteurs, qui ont atterri sur des propositions consensuelles, et le gouvernement qui voulait faire le strict minimum", souligne Pascal Canfin.

Devant la presse, Nicolas Hulot a martelé qu'il est à "100% en phase" avec le Premier ministre Édouard Philippe, coupant court à toute rumeur de mésentente.

Un pilotage confié au ministère de l'Agriculture

"Il en ressort que certaines propositions qui étaient dans les ateliers et donc sorties de la concertation vont pouvoir être réadoptées prochainement par le gouvernement. Évidemment, nous soutenons sa démarche", précise Pascal Canfin.



"Nicolas Hulot a perdu la main sur ce processus qu'il a pourtant initié", regrette Pascal Canfin qui note que le pilotage de ces États généraux de l'alimentation a été confié au ministère de l'Agriculture et non à celui de la Transition écologique.