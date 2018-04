Lobbies : "Ce qui compte, c'est de briser le silence", assure Nicolas Domenach

et La rédaction numérique de RTL

publié le 25/04/2018 à 12:39

Attention aux lobbyistes ! Nicolas Domenach met en garde contre cette politique de l'ombre et des coulisses. Il cite l'exemple de la loi relative au respect de l'animal en abattoir, que le député Olivier Falorni avait faite adopter en première lecture à l'Assemblée. Elle prévoyait l'installation de caméras de surveillance dans les abattoirs.



Cette disposition, Emmanuel Macron en avait même fait un argument de campagne, mais finalement, elle a complètement disparu du projet de loi final. "Ce sont les groupes agricoles et industriels qui ont fait jouer leurs relais" pendant les débats, dénonce Nicolas Domenach.

Il s'étonne qu'après le passage des lobbyistes, certains députés aient même pu dire que les poules en cage étaient heureuses. Les caméras supprimées au nom de la confiance dans les abattoirs ? "C'est comme si le gouvernement, pour lutter contre les chauffards, décidait de supprimer les radars."

Au final, ce qui compte "c'est de briser le silence" pour couper l'herbe sous le pied des lobbyistes, assure Nicolas Domenach. Il prévient : sur la taxe mégot que voudrait mettre en place le gouvernement, on risque de les voir resurgir.