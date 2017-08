publié le 28/08/2017 à 12:30

Depuis qu’elle a succédé à Bertrand Delanoë en décembre, Anne Hidalgo a fait de la lutte contre la pollution l’un des axes majeurs de son action à la tête de la ville de Paris. Et c’est bien ce que lui reprochent Airy Routier et Nadia Le Brun, deux journalistes particulièrement remontés contre la maire de Paris comme en témoigne leur ouvrage Notre-Drame de Paris, à paraître le 30 août chez Albin Michel, dont Le Figaro s'est procuré les bonnes feuilles.



Dans cette enquête à charge, les deux auteurs qui surnomment Anne Hidalgo "la reine Verte" ou encore "la reine des bouchons" l'accusent de mener une politique antipollution contre-productive. "Paris n'est pas libéré de la pollution : la fermeture brutale des berges de la rive droite, entre autres restrictions arbitraires de la circulation, l'a asphyxié", assènent-ils.

Anne Hidalgo riposte

Face à ces accusations, Anne Hidalgo a été amenée à se défendre lors de son passage dans la matinale de France Info lundi 28 août. "Chaque année, je verse une subvention de 380 millions d’euros au Syndicat des transports d’Île-de-France pour les aménagements de toute l’île de France pour les transports en commun”, tonne-t-elle sur le plateau de la chaîne d’informations du service public.

Anne Hidalgo affirme avoir été "menacée" dans son bureau par les lobbys de l’automobile : "vous croyez que cela va me faire fléchir ?" pic.twitter.com/KSZS6XD0ke — franceinfo (@franceinfo) 28 août 2017

"La pollution, ça tue, on le sait", assène la maire de Paris, avant de dénoncer la pression de certains lobbies : "Les responsables politiques, qui jour après jour, parce que le lobby de l’automobile, le lobby du diesel, de ceci cela vient y compris vous menacer". "Ils sont venus me menacer dans mon bureau en me disant si vous n’arrêtez pas ces politiques de lutte contre la pollution et donc d’évolution de la mobilité parisienne, nous vous ferons battre aux prochaines élections", ajoute-t-elle. Anne Hidalgo assure cependant avoir été insensible face à de telles menaces : "Moi je préfère être du bon côté de l'histoire".