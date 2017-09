Les Constructifs envisagent de créer leur propre parti politique

publié le 03/09/2017 à 13:00

Les députés constructifs planchent sur leur avenir politique. Mercredi et jeudi prochains, Thierry Solère (LR), Jean-Christophe Lagarde (UDI) et bien d'autres se retrouveront à Trouville, dans le Calvados, afin de réfléchir à leur mouvement. Ces 35 députés, dits macro-compatibles, forment désormais un groupe à part entière à l'Assemblée nationale, menés par Franck Riester, élu républicain de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne.



Selon un indiscret du Journal du Dimanche citant l'un des chefs de file du mouvement, Thierry Solère, ancien membre de la campagne présidentielle de François Fillon, il existe pour les députés constructifs "deux hypothèses". "Créer un nouveau mouvement ou intégrer En marche!". Selon les informations de l'hebdomadaire, les députés penchent davantage pour la première option. "Nous ne serons rien si on ne s'appuie pas sur une structure partisane", estime Jean-Christophe Lagarde, le chef de file de l'UDI.

Quelle que soit la décision du groupe des constructifs, elle ne sera pas annoncée avant le mois de janvier 2018, les députés attendant notamment l'élection du nouveau patron des Républicains, poste auquel est candidat Laurent Wauquiez. L'UDI, quant à lui, est sans doute en train de vivre ses dernières semaines. L'une de ses composantes, le Parti radical, a fait savoir qu'il fusionnera prochainement avec son aile gauche qui refuse de faire partie de l'UDI. Enfin, Hervé Morin étudie de son côté la possibilité de créer, avec ses centristes, "un parti girondin ancré dans les territoires".