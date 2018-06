publié le 21/06/2018 à 07:47

Après avoir été virée de son poste de numéro deux ce week-end, Virginie Calmels est retournée au siège des Républicains mardi 19 juin pour débarrasser son bureau et récupérer ses effets personnels. Non seulement on lui avait désactivé son badge, mais on lui a empêché l'accès à l'ascenseur "sur instruction de la direction" et elle a retrouvé ses affaires dans un carton dans le hall d'entrée.



Invité le lendemain matin sur RTL, le nouveau numéro deux du parti Jean Leonetti a réagi ainsi : "Dans le privé comme dans le public, le jour où vous quittez vos fonctions, les moyens pour assumer les fonctions disparaissent. Voilà c'est la vie !". "C'est la vie" ? Et bien non, ce n'est pas la vie !

Cela peut paraitre anecdotique ce que je vous raconte, mais non. En fait c'est scandaleux, c'est honteux. Et c'est dommage parce que Jean Leonetti a eu tout au long de l'interview un discours apaisé - et presque même apaisant - alors que son parti est en pleine tempête. "Mais dire 'c'est la vie !', c'est un peu comme dire 'Circulez, y'a rien à voir', c'est un peu comme dire de manière plus triviale "M'emmerdez pas avec ça !".

Il serait donc dérisoire de se faire "mettre dehors" avec ses cartons et les photos et les dessins de vos enfants. En fait non, c'est brutal. C'est d'une violence extrême.



Et pour couronner le tout, le livre de Valérie Calmels, J'assume, exposé sur un présentoir dans le hall d'entrée des Républicains (comme toutes les autres publications de personnalité politiques), a été bien soigneusement recouvert par d'autres livres. C'est pas la grande classe !