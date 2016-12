VIDÉO - François Hollande : revivez les derniers vœux du Président

Le président de la République s'est exprimé depuis l'Élysée pour les derniers vœux de son mandat.

31/12/2016

À 20 heures, François Hollande a livré ses derniers vœux en tant que président de la République. Exercice traditionnel pour tous les locataires de l'Élysée, ces vœux étaient les derniers pour le chef de l'État. Sans réelle surprise, cet ultime discours s'est articulé autour de trois thèmes : un retour sur l'année 2016 et notamment l'attentat de Nice, le bilan des réformes entreprises durant le quinquennat, et les enjeux pour l'année 2017.



Une année électorale qui s'annonce particulièrement compliquée pour la France et surtout pour la gauche, affaiblie par un gouvernement socialiste très critiqué et une impopularité présidentielle qui a longtemps heurté le chef de l'État. "Dans cinq mois, vous aurez à faire un choix décisif pour la France", a ainsi mis en garde François Hollande. "La France est ouverte au monde, elle est fraternelle, elle est européenne". En rappelant l'importance des services publics, et son bilan avec la sécurité sociale, le président a lancé une pique discrète à François Fillon. Marine Le Pen en a également pris pour son grade.



Depuis l'annonce par François Hollande qu'il ne briguera pas un second mandat, et la démission de Manuel Valls afin de se lancer dans la présidentielle, le président tente de rassurer les Français. Dans son allocution, il a réaffirmé sa volonté d'assurer "pleinement" sa mission, "l'engagement de toute [sa] vie". Et ce jusqu'à la passation de pouvoir après le second tour du 7 mai. Plus libre, plus ouvert, le chef de l'État entendait livrer un discours fort et marquant. Afin de redonner un peu de prestance à un quinquennat bien souvent décrié.

"Je serai à la tâche jusqu'au dernier jour de mon mandat. Mon engagement pour la France, c'est l'engagement de toute ma vie" @fhollande — Élysée (@Elysee) 31 décembre 2016

"La France est ouverte au monde, européenne, fraternelle. Comment imaginer notre pays recroquevillé derrière des murs ?" @fhollande — Élysée (@Elysee) 31 décembre 2016

"Tout au long de mon mandat je n'ai eu qu'une priorité, redresser l'économie et les résultats sont là" @fhollande #Voeux #2017 — Élysée (@Elysee) 31 décembre 2016

"Je vous l'affirme, la France ne laissera personne remettre en cause l'acquis majeur qu'est l'accord de Paris" @fhollande #Voeux #2017 — Élysée (@Elysee) 31 décembre 2016