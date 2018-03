Les "Questions au gouvernement" ne seront plus diffusées sur France 3

publié le 28/09/2017 à 18:18

C'est la fin d'une époque. À partir du 3 octobre, les séances de questions au gouvernement seront diffusées dans une version rafraîchie et en exclusivité sur LCP-Assemblée Nationale. Sur LCP-AN, l'émission commencera une heure avant la séance, à 14 heures, avec une mise en contexte des questions (QAG) posées par les députés au Premier ministre et aux membres du gouvernement.



Elle se poursuivra jusqu'à 16h30, notamment au cas où la séance de questions se prolongerait. "C'est un jeu de rôles, mais avec de vrais enjeux, a souligné Marie-Eve Malouines, la présidente de la chaîne. On ne va pas se limiter à la polémique du jour, mais traiter plusieurs sujets qui ont des conséquences directes sur la vie des gens".

Pour toucher un autre public que celui du canal 13 de la TNT et des box, utilisé par LCP-AN, les QAG vont aussi être diffusées sur Periscope et sur Facebook Live. Des versions pour Instagram et Snapchat sont à l'étude, a précisé LCP-AN. L'émission sera présentée par Marion Becker, aux côtés de Valérie Brochard, Ludovic Fau et Danielle Sportiello.

Les séances toujours traduites en langue des signes

Cette dernière, journaliste politique à France Télévisions en charge de l'actualité parlementaire, est bien connue des téléspectateurs des questions au gouvernement qu'elle présentait jusqu'ici sur France 3. Elle reprendra sur LCP sa traditionnelle interview d'un député, diffusée juste avant le début de la séance des questions.



France 3 diffusait depuis 1983 ces traditionnelles séances des mardis et mercredis, au cours desquelles les députés interrogent les membres du gouvernement, à partir de 15 heures. Mais leur audience était en baisse. France 3 a attiré 254.000 téléspectateurs (3,5% de part d'audience) sur la saison 2016-2017 contre 337.000 deux ans auparavant (4,7%).



LCP-AN attirait parallèlement 120.000 mordus de politique en moyenne sur la saison 2016-2017, soit 0,5% de part d'audience, selon la chaîne. La séance de questions sera toujours traduite en langue des signes et proposera des sous-titres pour les malentendants, a précisé LCP-AN.