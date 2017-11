"Les grands idéaux ont déserté le monde", estime Olivier Mazerolle

publié le 03/11/2017 à 20:20

Les grands idéaux ont déserté le monde. Prenons l'exemple de la Chine, c'est le communisme triomphant soi-disant. En fait c'est un pays totalitaire capitaliste. Les démocraties occidentales subissent le même repli à tendance nationaliste, avec le même abandon des idéaux et la volonté quasi-exclusive de défendre des avantages matériels".



Nous sommes passés de la très regrettable inefficacité politique, à l'absence de débat d'idées, indispensable à la vie politique. On s'est endormi depuis la chute du mur de Berlin, comme si un seul modèle de société pouvait s'imposer sans voir que la mondialisation qui résultait de l'effondrement du mur soviétique constituait un risque encore plus grand.

Se déclare un peu partout dans le monde une révolte identitaire Olivier Mazerolle, éditorialiste RTL





Se déclare un peu partout dans le monde une révolte identitaire, dont la version la plus exacerbée, la plus violente et la plus médiatisée, est l'islamisme radical. Il occupe la place laissée vide par l'abandon des grands idéaux fraternels universels. Pour faire barrage à cette barbarie, il nous faudra faire mieux que le repli identitaire.