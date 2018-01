"Les Français se sont résignés à l'optimisme", selon Olivier Bost

publié le 02/01/2018 à 08:46

Depuis cinq ans l’indicateur de RTL concernant l'optimisme des Français a gagné 5 points. Aujourd'hui, 6 Français sur 10 croient à des lendemains meilleurs. Même si 1 Français sur 2 seulement a trouvé l’année positive, le baromètre est bon.



Notre pays va de mieux en mieux. Et pour cause : nous sortons d’années absolument tragiques avec les attentats, et la reprise économique est arrivée. Mais c'est l'élection d'Emmanuel Macron qui contribue le plus à ce bon moral des Français. Le Président a un discours et une attitude optimiste.

Emmanuel macron a agi là où ses prédécesseurs avaient échoué : les retraites ou le code du travail par exemple. Un des sujets les plus optimistes selon le baromètre est également la place de la France en Europe, un sujet central pour le Président. Il y a par ailleurs l’éducation et l’école.

Les Français se sont peut être finalement résignés à l’optimisme. Après la gauche et la droite ils essaient Macron, après avoir été pessimistes ils essaient l’optimisme.