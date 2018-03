Les pessimistes vivent moins longtemps que les optimistes

publié le 27/11/2016 à 08:03

Des tests psychologique sérieux, comme celui de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, permettent de classer les individus dans la case "optimistes" ou "pessimistes". D'autre part, des études sur les pessimistes ont démontré que leur espérance de vie est moindre par rapport à celle des optimistes. Plus anxieux, plus stressé, le pessimiste se ronge de l'intérieur. Cela raccourcit les télomères, des manchons au bout des chromosomes qui conditionnent l'espérance en bonne santé.



En plus, la mémoire et l'audition des pessimistes flanchent beaucoup plus vite que celle des optimistes : les capacités cérébrales diminuent. Aussi, les pessimistes vont moins vers les autres, considérant que ce ne sera pas bien. Or, plus l'on fait de nouvelles choses, plus l'on va vers les autres, plus l'on dynamise son cerveau. Ainsi, le cerveau des pessimiste s'amenuise et la longévité de même. Vite, un bain d'optimisme !