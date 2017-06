"Les comptes ont filé en début d'année, il faut rectifier le tir" dit Castaner sur RTL

publié le 25/06/2017 à 13:32

Objectif : un déficit sous les 3 % au terme de l'année 2017. Tel est ce qu'énonçait le 23 juin Bruno Le Maire dans les colonnes du Figaro. Le ministre dépeint une situation des comptes publics bien plus mauvaise qu'on l'attendait et estime qu'il faut donner un tour de vis. Sur cette question, Christophe Castaner, invité du Grand Jury ce dimanche 25 juin, déplore "une mauvaise tradition où l'on laisse filer les comptes en période électorale". "Il y a eu ces premiers mois des dérives dans la gestion de nos comptes. On a laissé filer certaines dépenses (...) je ne veux pas charger la mule, mais c'est une mauvaise tradition", a-t-il déclaré sans évoquer nommément la précédente majorité.



Le porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargé des Relations avec le parlement vise dans cette critique à peine voilée, la gestion économique des derniers mois du mandat Hollande. Il évoque notamment "la recapitalisation d'Areva" à hauteur de 2 milliards qui n'a pas été budgétée. Pour y remédier, Bruno Le Maire a concédé que des mesures d'ampleur seraient nécessaires au redressement du déficit public. Christophe Castaner, lui, prône une "opération de transparence et de performance pour la France".

Christophe Castaner estime que l'heure est à l'analyse avant cette opération "performance". La Cour des Comptes s'est vue demander par le gouvernement de faire "une photographie précise des comptes de la Nation". L'"opération performance" viendra ensuite, promet-il : "On veut réduire les déficits budgétaires parce que c'est notre responsabilité", affirme-t-il tout en annonçant qu'"il n'y aura pas de loi de finance rectificative". "On n'est pas un bon politique quand on dépense plus que ce qu'on a", déclare-t-il.