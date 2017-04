Manuel Valls et Emmanuel Macron en juillet 2016 à Nice

Vont-ils à nouveau travailler ensemble un jour ? Rien n'est encore écrit, mais dans un futur proche cela semble un peu compromis. Depuis la qualification d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, Manuel Valls multiplie les marques d'attention à l'égard de son ancien ministre de l'Économie.



Alors qu'il avait spontanément soutenu Emmanuel Macron pendant sa campagne, malgré son engagement de soutenir le gagnant de la primaire de la Belle Alliance Populaire, Benoît Hamon, Manuel Valls a, dès le 24 avril, réitéré son soutien au leader d'"En Marche !", se déclarant "prêt à le soutenir, à l'aider, à participer à cette majorité". Mais Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, et Emmanuel Macron ont été clair : aucune double étiquette PS - "En Marche !" ne sera délivrée lors des législatives. Néanmoins les investitures n'ont pas toutes été données et la perspective d'accord avec certains candidats socialistes n'est donc pour l'heure pas fermée.

Pour une éventuelle investiture de Manuel Valls sous l'étiquette "En Marche !", en revanche, cela semble un peu compromis. Dans son édition du 26 avril, Le Parisien révèle que la formation politique d'Emmanuel Macron a d'ores et déjà décidé d'investir un candidat face à l'ancien premier ministre, dans sa circonscription. Et, "ce sera quelqu'un de chouette", garantit-on, sans donner plus de détails sur cette personnalité issue de la société civile, raconte le quotidien.