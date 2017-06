publié le 04/06/2017 à 15:46

La campagne de Nathalie Kosicusko-Morizet s'annonce plus délicate que prévue. L'ancienne ministre se présente dans la 2e circonscription de Paris, pour succéder à François Fillon. Face à elle, Gilles Le Gendre représente La République En Marche, mais aussi deux candidatures dissidentes, avec Jean-Pierre Lecoq et Henri Guaino. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Le Journal du Dimanche, le candidat de la majorité obtiendrait 42% des intentions de vote au premier tour des législatives.



Nathalie Kosciusko-Morizet récolterait 24% des voix, la candidate de La France Insoumise Anne-Françoise Prunières arriverait troisième avec 7,5% des voix, le Parti socialiste avec Marine Rosset récolterait 7%, comme Jean-Pierre Lecoq. Les scores du candidat Gilles Seignan (EELV), d'Henri Guaino et de Manon Bouquin (Front national) sont de 3%. "Gilles Le Gendre bénéficie de l'effet de souffle présidentiel qui lui permet de faire même mieux que Macron dans cette circonscription", explique au journal Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop.

Pour le second tour, le candidat de la République En Marche est donné gagnant avec 68%, contre 32% pour la députée de l'Essonne. L'AFP rappelle qu'en 2012, François Fillon qui était candidat UMP y avait manqué de peu l'élection au premier tour, avec 48,62 % des voix, pour la gagner finalement avec 56,46%.



Voici la liste des candidats pour les élections législatives dans la 2e circonscription de Paris : Nathalie Kosciuko-Morizet (Les Républicains), Henri Guaino (dissident Les Républicains), Jean-Pierre Lecoq (dissident Les Républicains), Gilles Le Gendre (La République En Marche), Alain Avronsart, Delphine Benin, Pauline Betton (PCD), Manon Bouquin (Front national) , Jan-Edouard BRUNIE (Debout La France), Edmond Coulot, Fabien Couture (PA), David de Preval, Laurent Gamet, Fabien Lassalle, Dominique Lelys, Christine Lichtenauer (Lutte Ouvrière), Alain Penso, Anne-Françoise Prunières (La France Insoumise), Annick Puyoou, Lorraine Questiaux (Parti communiste), Marine Rosset (Parti socialiste), Nicolas Rousseaux, Gilles Seignan (EELV), Anne Zanghellini (UPR).