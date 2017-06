publié le 13/06/2017 à 17:02

"On ne veut pas de députés godillots", scandent les uns et les autres de répondre : "Nous ne serons pas des députés godillots." Depuis les résultats du premier tour des législatives où le parti du président de la République Emmanuel Macron est arrivé majoritairement en tête avec 32,3% des voix, ses adversaires politiques ne manquent pas de qualificatifs fleuris pour le désigner. Leur préféré ? Les "députés godillots". Mais d’où vient cette expression ? Que signifie-t-elle ? Quels sont ses projets ?



À l’origine les godillots désignent les chaussures de l’armée française utilisées jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit du nom du manufacturier qui les fabrique, Alexis Godillot. À noter que l’on doit à cet homme l’invention de la chaussure droite et de la chaussure gauche, créées par son entreprise grâce à une courbure de la semelle intérieure au niveau de la voûte plantaire. Par extension, le nom "godillots" est devenu un terme familier pour désigner des grosses chaussures.

Quand les gaullistes se revendiquaient godillots

Le nom prend un troisième sens dans les années 1960. À l’époque, les parlementaires gaullistes qui vouaient un soutien indéfectible au général et à son gouvernement s’auto-qualifièrent de "parti godillot". Une manière de symboliser leur obéissance et leur fidélité sans faille à de Gaulle. L’expression est restée pour désigner les membres d'un parti politique suivant sa ligne, sans discuter. Elle se réfère également aux parlementaires approuvant quoi qu’il arrive leur gouvernement.



En pratique, un député godillot est un élu qui assiste aux débats parlementaires, mais ne prête pas attention ni au fond, ni aux arguments énoncés. Son unique objectif est de voter à la fin en accord avec le gouvernement. Son pouvoir législatif, va donc dans le même sens que ce que l’exécutif veut. L’idée de séparation des pouvoirs établie par la Constitution prend alors moins de valeur.