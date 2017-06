publié le 12/06/2017 à 21:47

Le parti du président Emmanuel Macron se dirige vers une victoire écrasante aux législatives après le premier tour dimanche 11 juin, marqué par une débâcle historique du PS, un net revers pour la droite et le FN et une abstention record, environ un électeur sur deux ayant boudé les urnes. Selon les résultats définitifs, en voix, le mouvement présidentiel, la République en marche (REM) arrive nettement en tête (32,3%), devant LR-UDI (21,5%) et le FN (13,2%). Le PS et son allié PRG obtiennent 9,5% et sont légèrement devancés en voix par La France insoumise (11%).



Alors que REM et son allié du MoDem pourraient remporter entre 400 et 455 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, Alain Duhamel souligne que ce n’est "que la 3e fois qu’on peut espérer une majorité de cette ampleur sous la Ve République". Pour l'éditorialiste, ce triomphe électoral constitue "un privilège éclatant et terrible" pour Emmanuel Macron. "Éclatant", voir "inimaginable" étant donné la jeunesse du partie de la majorité présidentielle, mais également "terrible", car "les Français n’aiment pas l’hégémonie".

"Une assemblée composée de nouveaux venus, c’est souvent une assemblée malcommode, sectaire", prévient Alain Duhamel. Désormais, le président aura à concilier "l’autorité" et le "dialogue" : "ce n’est pas impossible mais n’a jamais eu lieu". Enfin, le dernier enseignement de 1er tour des législatives réside dans le "reflux des populismes" : "dans les deux cas, c’est une défaite quelque soit la façon de le présenter". Pour le France insoumise de Jean-Luc Mélenchon comme pour le Front national de Marine Le Pen, Alain Duhamel souligne le contraste entre une campagne présidentielle réussi et "une mauvaise campagne législative".