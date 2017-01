Le directeur de campagne de François Fillon a déclaré qu'un accord avait été conclu entre l'UDI et Les Républicains en vue des élections législatives.

par Clarisse Martin publié le 30/01/2017 à 14:16

Les discussions ont fini par porter leurs fruits. Depuis la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, le 27 novembre 2016, l'UDI de Jean-Christophe Lagarde et Les Républicains étaient en pourparlers afin de trouver un terrain d'entente en vue des élections législatives de juin 2017. Après le meeting donné par François Fillon à La Villette, dimanche 29 janvier, Patrick Stefanini, son directeur de campagne, a déclaré que l'accord législatif était "fait", rapporte Public Sénat.



Pour l'heure, les deux formations politiques se sont entendues sur le nombre de "65-66" circonscriptions pour l'UDI. Il reste encore une quinzaine de circonscriptions pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise. Ce sera fait "d'ici mercredi", a rajouté le filloniste.



Pour son parti, Jean-Christophe Lagarde avait demandé l'octroi de 90 à 100 circonscriptions. Dans tous les cas de figures, l'UDI sera à même de constituer un groupe à l'Assemblée nationale et donc de peser dans les débats, puisque 15 sièges sont nécessaires. Actuellement, le groupe UDI siégeant au palais Bourbon comporte 27 parlementaires. Au total, la France comporte 577 circonscriptions sur l'ensemble de son territoire.