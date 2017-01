Législatives 2017 : encore de la friture sur la ligne chez les Républicains

REPLAY - CONFIDENTIELS RTL - Chez certains cadres du principal parti de droite, la reprise en main par François Fillon suscite encore quelques remous.

Mardi 17 janvier après-midi, la commission exécutive des Républicains (son gouvernement élargi) s’est réunie autour du nouveau numéro 1 du parti, Bernard Accoyer, dans une ambiance assez "délétère", à en croire plusieurs participants. En cause, notamment : la façon dont les dernières investitures pour les élections législatives sont en train d’être décidées. En fait, les membres de la commission d’investiture du parti - c’est l’instance qui désigne les candidats à chaque élection - se sont sentis, pour une bonne partie d’entre eux en tout cas, court-circuités par l’équipe de François Fillon.



Pour rappel, il reste à droite une petite centaine de circonscriptions à attribuer, qui correspondent aux cas les plus sensibles. C'est le cas, par exemple, des circonscriptions qui doivent être réservés à des candidats centristes, qui font encore l’objet d’âpres négociations. Mais pas seulement. Résultat : plutôt que d’en passer par la procédure habituelle, une commission d’investiture spécifique, avec un casting beaucoup plus restreint, a été créée pour accélérer un peu le mouvement.

Fillon jugé trop absent

C’est comme ça, par exemple, qu’a été décidée l’investiture de Nathalie Kosciusko-Morizet dans l’ancienne circonscription de François Fillon dans le VIIe arrondissement à Paris, et alors qu’elle fait quasiment l’unanimité contre elle dans le parti. De quoi faire hurler certains cadres des Républicains qui n’hésitent déjà pas à exprimer leurs inquiétudes sur la campagne de François Fillon, qui le trouvent dans l’ensemble un petit peu trop absent.



François Fillon va avoir l'occasion d'envoyer quelques signaux d’apaisement. D'abord, il reçoit ce mercredi 18 janvier après-midi les parlementaires du parti. Mais il va faire aussi du cas par cas, notamment avec les amis de Nicolas Sarkozy. Il doit recevoir Brice Hortefeux. Il a également pris le temps d’appeler François Baroin la semaine dernière. Les deux hommes, qui s’entendent plutôt bien au demeurant, sont convenus de se voir. Il a eu Laurent Wauquiez au téléphone également vendredi dernier. Pas sûr que cela suffise à éteindre le feu de critiques sur sa campagne, mais ça pourrait y contribuer.