CONFIDENTIELS RTL - La droite a d'abord vivement critiqué l'organisation de la primaire, avant de lâcher du lest.

> Primaire de la gauche : Hollande pourrait dire "quelque chose" pour soutenir Valls Crédit Média : Pauline De Saint-Rémy Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Pendant que François Fillon était en déplacement à Berlin pour rencontrer Angela Merkel, lundi 23 janvier, son parti s'est quelque peu dispersé. Chez Les Républicains, ils sont d'ailleurs quelques-uns à critiquer le manque de coordination et de directives entre l'équipe du candidat et les élus à chaque fait d'actualité.



C'est notamment ce qu'il s'est passé la semaine dernière, lorsque le patron du Medef Pierre Gattaz s'en est pris vertement au programme de François Fillon. Aucun élément de langage n'a alors été transmis à la direction du parti par l'équipe du candidat. Les cadres n'ont ainsi pas pu réagir de façon coordonnée.



Rebelote dimanche soir et lundi matin, avec la primaire de la gauche. Thierry Solère, porte-parole de François Fillon, et Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains, se sont engouffrés dans la brèche de la polémique sur le comptage des voix, pointant un problème de légitimité. Mais autour de l'ancien premier ministre, certains ont fait remarquer que la démarche risquait d'être contre-productive. "On a besoin d'un candidat du PS légitime et au-dessus de 10%", soufflait-on, sous-entendu pour ne pas laisser un boulevard à Emmanuel Macron. Alors autant épargner le futur vainqueur de la primaire de la Belle alliance...