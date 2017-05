publié le 21/05/2017 à 13:56

Les Républicains sont passés à l'offensive, lors d'un rassemblement au Parc Floral de Vincennes samedi 21 mai. Les ténors du parti qui se sont succédé au pupitre ont martelé leur opposition à la politique du nouveau président Emmanuel Macron, et se placent de fait dans une opposition marquée au gouvernement en place. Cette posture est tenable jusqu'aux élections législatives, dont l'issue sera favorable ou non au camp LR.



En cas de nouvel échec des Républicains à ce scrutin, et dans l'éventualité où aucune majorité ne se dessinerait, Christian Jacob, invité du Grand Jury ce dimanche 21 mai, l'assure : "Il y aura la nécessité d'un projet politique sur lequel on peut se mettre d'accord", assure le député LR ne fermant pas la porte à un travail commun avec La République En Marche. Avant de poursuivre : "Nous l'avons toujours fait lorsque l'intérêt général prévalait et nous n'avons jamais hésité à voter une loi, même si elle était présentée par un gouvernement de gauche si on avait le sentiment qu'elle allait de l'avant".

Mais le projet tel qu'il est présenté par le chef de file des députés LR s'avère plus frileux que celui de Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI qui lui se dit prêt à travailler avec La République En Marche. "Si nous sommes dans une situation où il n'y a aucune majorité - ce qui peut-être le cas - à ce moment-là, on ne va décider de bloquer le pays pendant cinq ans, promet toutefois Christian Jacob. Il faudra que tout le monde travaille, mais sur un projet politique, pas sur du débauchage individuel".