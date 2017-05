publié le 20/05/2017 à 20:02

La droite va-t-elle pouvoir résister ? Alors que trois personnalités des Républicains sont entrées au premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron, le parti a organisé samedi 20 mai à Paris son seul meeting national de campagne en vue des élections législatives où les Français devront élire leurs députés. L'idée est simple : lancer définitivement la campagne des élus de la droite alors que La République En Marche est actuellement en tête des intentions de vote.





Si François Baroin ou encore Valérie Pécresse ont pris la parole, bon nombre de personnalités de la droite et du centre ont également été invités à s'exprimer à la tribune comme Maud Fontenoy, vice-présidente de la région Paca, et Philippe Vigier, président du groupe UDI à l'Assemblée. S'il était bel et bien présent aux côtés de Gérard Larcher ou Éric Woerth, Christian Jacob, président du comité de campagne, ne s'est pas fait entendre.

Invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, le député-maire de Provins (Seine-et-Marne) s'exprimera sur cette campagne et le scrutin à venir. Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont-il trahi leur camp ? Quelle est la stratégie des Républicains dans cette campagne ? La droite est-elle au bord de l'implosion ? Autant de questions qui seront posées au chef de file Les Républicains alors qu'Emmanuel Macron a pris position depuis une semaine à l'Élysée.



En commentaires de cet article, sur Twitter avec le hashtag #LeGrandJury ou encore sur Facebook... Posez vos questions à Christian Jacob. Certaines seront sélectionnées et posées en direct lors de l'émission.



