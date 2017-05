publié le 08/05/2017 à 15:57

Ils avaient respectivement recueillis 20,01% et 19,58% au premier tour. Les consignes de vote de François Fillon et Jean-Luc Mélenchon étaient donc très attendues par les deux candidats qualifiés pour le second tour, à savoir Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui espéraient bénéficier de ces reports de voix. Le candidat de la droite n'avait pas fait durer le suspens très longtemps, puisque seulement quelques minutes après sa défaite, François Fillon déclarait qu'il voterait pour Emmanuel Macron, parce qu'il "n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême-droite".



De son côté, Jean-Luc Mélenchon ne s'était pas prononcé et avait préféré s'en remettre aux membres de son mouvement via une consultation sur internet. 243.128 militants de La France insoumise se sont ainsi exprimés en faveur d'un vote blanc ou nul pour 36,12% d'entre eux, 34,83% ont opté pour un vote pour Emmanuel Macron, et 29,05% souhaitaient s'abstenir. Mais ce choix s'est-il retrouvé dans les urnes dimanche 7 mai ?

Selon une enquête de l'institut Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, une majorité d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon s'est tournée vers le vainqueur de cette élection présidentielle. Ils sont 52% à avoir choisi Emmanuel Macron. 7% d'"Insoumis" ont préféré déposer un bulletin Marine Le Pen, quand 24% se sont abstenus.



Quant aux électeurs de François Fillon, 48% d'entre eux ont suivi la consigne de leur candidat en se reportant sur Emmanuel Macron. La candidate du Front national a quant à elle récupéré 20% des voix des électeurs qui avait choisi le vainqueur de la droite dans un premier temps. Enfin, généralement moins nombreux à s'abstenir, cette troisième option a été choisie par 17% d'entre eux, contre 25,44% au niveau national.