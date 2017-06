publié le 08/06/2017 à 18:49

Édouard Philippe a apporté jeudi 8 juin son soutien à Pierre-Yves Bournazel, candidat Les Républicains se revendiquant de la majorité présidentielle. Dans la 18e circonscription de Paris, ce dernier affronte entre autres la socialiste Myriam El Khomri, qui s'affirme elle proche de la même majorité, mais aussi Paul Vannier (France Insoumise) et la féministe Caroline de Haas. "Faites le bon choix, ne vous trompez pas et portez à l'Assemblée nationale un excellent député, Pierre-Yves Bournazel", lance aux électeurs le premier ministre dans une vidéo postée sur le compte Twitter du candidat.



"Je connais bien Pierre-Yves", déclare le Premier ministre. "C'est un jeune élu local engagé, intelligent, travailleur, déterminé. L'avoir au Parlement serait un atout pour le XVIIIe arrondissement et la représentation nationale", plaide encore Édouard Philippe à propos du conseiller de Paris, ancien soutien comme lui d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre.

La République en Marche (REM) n'a pas investi de candidat dans cette circonscription du nord de Paris, où Pierre-Yves Bournazel, investi par LR, et l'ex-ministre du Travail, investie par le PS mais voulant "participer" de manière "constructive" à la majorité présidentielle, se réclament tous deux du mouvement du président.



Pour retrouver tous les candidats aux élections législatives circonscription par circonscription, rendez-vous sur notre moteur de résultats.